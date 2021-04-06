“Dokuma konfeksiyon makinacı” kursu açılıyor
Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), istihdam garantiyi “Dokuma Konfeksiyon Makinacı” kursu açıyor.
Güncel 06.04.2021, 22:06
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Yüklenicisinin Doğuş Hazır Giyim olduğu kursun kontenjanının 25 kişi olduğu açıklanırken, eğitim yerinin ise Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:17/9 adresi olduğu belirtildi.
Toplam 512 saat sürecek olan kursa katılmak için, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 -35 yaşında bayan olmak, en az okuryazar olmak, öğrenci olmamak (yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin başvurusunda engel yoktur),
İŞKUR’un kurs, Toplum Yararına Programı (TYP), İşbaşı Eğitim Programı (İEP) programlarından son 6 ay içerisinde faydalanmamış olmak, emekli veya aktif sigortalı olmamak şartları aranıyor.
Kursa katılmak isteyenlerin 11 Nisan’a kadar İŞKUR İl Müdürlüğü’ne başvurmaları istendi. (Haber Merkezi)
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