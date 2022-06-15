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Doktorlar bir gün iş bıraktı

Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktorlar 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Güncel 15.06.2022, 19:32 15.06.2022, 19:36
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Tabip Odası Başkanlığı, Aile Hekimleri Derneği, Genel Sağlık İş Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası hastane girişinde bir araya gelerek, sağlıkta 375 no'lu kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasını protesto etti. Hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesini isteyen sağlık sendikaları, halkın nitelikli ve modern bir sağlık hizmeti alması için hekimlerin yanında olmasını istediler. 
“Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi”nin TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşüldüğünü belirten Çorum Tabip Odası Başkanı Özgür Koçak; “Sağlık hizmetlerini bütüncül, birleştirici modern bir hizmet anlayışı yerine parayı bütçeden mi ödeyelim diyen idareciler; modern anlayıştan uzaklaşarak hekimlere karşı kör, duyarsız ve hatta şimdi de bilgisiz olduklarını bize göstermişlerdir.” dedi.

“SAĞLIK SİSTEMİNİN SAĞLIĞI BOZULDU”
Hekimlerin kendilerini dinleyecek muhatap bulmakta zorlandığını ve birçok hekimin kendisini hakim karşısında anlattığını ifade eden Koçak, sağlık sisteminin sağlığının bozulduğunu söyledi. 
Hekimlerin mutsuz ve huzursuz olduğunu dile getiren Dr. Özgür Koçak, açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Koruyucu hekimlik hizmetlerinde ülkemizi OECD ülkeleri arasında sokan birçok ölçüde Avrupa standartlarında hizmet veren aile hekimlerinin çalışma sisteminde yine birçok problem bulunmaktadır. Bu anlayış ile aile hekimliği sisteminin devam etmesi mümkün değildir.  Zorluk derecesi hem eğitim alınan üniversiteye girişte hem de eğitim sürecinde çok yüksek olan, yapmış olduğu meslek zanaat olarak tanımlanan biz hekimlerin değersizleştirilmesi ve görmezden gelinmesi bizleri üzmektedir. Ayrıca bu yaklaşım halk sağlığı açısından da problem yaratmaktadır. Bir hekimin karşınıza çıkabilmesi için üniversiteyi en yüksek puanlarla kazanmayı başarıp, üstüne pek çok zorlu sınavın ve eğitimin olduğu en az 6 yıllık eğitimi bitirmesi gerekmektedir.  Yani bu ülkede doktor olabilmek için ülkenin en çok ve en uzun çalışanları olarak ve atandıktan sonra en fazla çalışan, gecesi gündüzü belli olmayan hekimler için hakkımız bu mudur? Bunca eğitim, emek, çaba, sınavlar.... Hakkımıza düşen değersizleştirilmek midir?  Sorunlarımız kanun hükmünde kararnameler hazırlanırken ilgililere ya anlatılmamış ya tam olarak anlatılamamış veya dikkate alınmamıştır.

“SAĞLIK SİSTEMİNİN DERDİ PARA DEĞİL”
Sizler sağlık sisteminin tüm derdinin para olduğunu mu zannediyorsunuz?  Aksine insanı hiçe sayan ve demokratik bir bakış eksikliği vardır. Sağlıkta dönüşüm sağlıkta çöküşe dönmüştür. Mevcut kanun tasarısı sahiplerini ve onlara bu hakkı verenleri çok geçmeden halkımıza kaliteli sağlık hizmeti verecek politikalar üretmeye ve Dünya'da birçok örneği olduğu gibi modern sağlık hizmeti yöntemlerini uygulamaya davet ediyoruz Aksi takdirde en temel anayasal hakkı olan sağlık hizmetini almak birçok vatandaşımız için çok zorlaşacaktır. 
Acil olarak isteklerimiz şunlardır. 1-) Sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalıdır 2-)Özlük haklarımızın düzeltilmesi, hasta hakları, aile hekimleri sözleşme ödeme yönetmeliği, yataklı tedavi hizmetleri yönetmeliği gibi günü geçmiş modern olmayan yönetmeliklerin acilen değiştirilmesi  3-) Hekimlere verilen tüm sözlerin tutulması ve hekimlerin özlük haklarının artırılması ve hekimlere Bilimsel çalışmaları takip edecek Maddi ve manevi güç verilmesi gerekmektedir.
Unutmayınız ki bu ülkede Hekim sorunu yoktur aksine hekimleri anlamayan hekimleri sorun olarak göstermeye çalışan bir yapı söz konusudur. Biz hastaların sıra beklemeden, modern, bilimsel temele dayanan ve hak ettikleri şekilde tedavi olmalarını istiyoruz. Bizim bu demokratik hak arayışımızda halkımızın desteği çok önemlidir. Burada bizi destekleyen, doktoruna sahip çıkan, kendi memleketinde tedavi olma hakkından vazgeçmeyen ez cümle doktorsuz kalmak istemeyen halkımıza desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Halk nitelikli ve modern bir sağlık hizmetini almak için hekimlerinin yanında olmalıdır.  Hastalar randevusuz hastaneler hekimsiz kalmasın  Halkımızın sağlığı ilkemiz devletin varlığı ise ülkümüzdür.”
Eylem kapsamında Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Veli Nayman da bir an önce hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.
Dr. Nayman, ‘Aylardır çıktı çıkacak, müjdemiz var, yeni düzenleme kapıda, bu ay gelecek sözleriyle oyalama taktikleri devreye sokuldu. Komisyondan geçen ve bu gün meclisten geçecek içinde taleplerimize haklarımıza göre hiçbir iyileştirme içermeyen bu yasayı kabul etmiyoruz’ ifadelerini kullandı.
(Tugay GÖKTÜRK)

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