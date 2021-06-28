Son Dakika

Doktor amca ile sağlık sektörü üzerine söyleşi

Güncel 28.06.2021, 19:55
49
Doktor amca ile sağlık sektörü üzerine söyleşi

Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, eczanesini ziyarete gelen amcası, emekli Devlet Hastanesi Başhekimi, Genel Cerrah Opr.Dr. Mithat Cerit’le sağlık sektörünün geçmişi ve bugünü üzerine sohbet etti. 
Ecz.Şefkat Güler, amcası ile özellikle pandeminin 65 yaş üstüne etkilerini değerlendirdiklerini belirterek, bu vesileyle sağlık sektörüne hizmet etmeş tüm büyüklerine de saygılarını ifade etti. (Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
az bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@