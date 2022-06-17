DOKAP’tan 6 projeye 6 milyon lira destek 

DOKAP tarafından desteklenecek, toplam 6 milyon lira tutarındaki 6 projenin protokol imza töreni, Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında yapıldı.

Protokol imza töreni öncesi bir konuşma yapan Vali Çiftçi, 13 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çorum’un DOKAP bünyesine dâhil edildiğini belirterek “11 ilimiz DOKAP kapsamındaki projelerden, desteklerden faydalanıyor.

Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi, Osmancık Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskilip Ziraat Odası ile DOKAP arasında protokol imzalanacak. Protokol kapsamında kurumlara DOKAP'tan destekler sağlanacak.

İmzalayacağımız 6 protokol ile beraber ilimize 6 milyon TL’lik bir kaynak aktarılmış olacak. Bu kaynağın ilimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise 2020 yılından sonra Çorum ve Amasya’nın DOKAP’a girmesiyle birlikte proje bazlı desteklerin bu iki ilde de başladığını söyledi.

Bu doğrultudan tarım, hayvancılık, turizm ve diğer alanlarda birçok projeye destek verdiklerini kaydeden Gültekin, “Her yıl bir dönem destek veriyorduk ama bu dönem ikinci desteğimiz ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımızla görüşmeler yapıldı. Hem ek bütçemizle ilgili hem var olan projelerin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlıklarla hazırladığımız 6 projenin imza törenini yapıyoruz.

Çalışan üreten bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın özellikle bütçenin aktarılmasında, kaynakların temininde bakanlarımızın, milletvekillerimizin takipleri var. Herkesin bir katkısı var. Bu bütçeler kolay oluşmuyor. Ülkenin güzel yönetilmesinden, iyi idare edilmesinden kaynaklı” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 6 adet projenin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine,

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, DOKAP uzmanları ve yetkilileri katıldı. (Taner ŞİMŞEK)

