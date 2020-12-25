DOKAP’tan 19 projeye 21 milyon liralık destek

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’ne sunulan proje kapsamında Damızlık Koyun-Keçi Birliği’nin Sevindikalan Köyü’ndeki Damızlık Üretim Tesisi’ne alınan 168 koyunun teslim törenine katılan Vali Çiftçi, ülkede ilk ve tek olan tesisin ilimizin tarım ve hayvancılığına büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Daha önce YHKB’ye sunulan Manda Birliği, Arıcılar Birliği ile Koyun-Keçi Birliği’nin projelerinin geri çekilerek sadece Koyun-Keçi Birliği olarak sunulan projeye 225 bin TL sağlanan destekle alınan 168 damızlık koyunun teslimi için düzenlenen tören için biraraya geldiklerini hatırlatan Vali Çiftçi, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, YHKB yetkilileri, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş, Tarım İl Müdürü Orhan Sarı başta olmak üzere işbirliği içinde çalışan ilimizdeki tüm tarımsal sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Çorum’un bu yıl DOKAP kapsamına alındığını hatırlatarak İl Özel İdaresi olarak 60 projeyi sunduklarını ve bugün öğrendiğine göre 19 projeye 21 milyon TL’lik bir destek verilmesi kararının alındığını kaydeden Vali Çiftçi, ilimizde işbirliği içinde yapılan çalışmaların üretici için önemli gelişmeler sağlayacağına inandığını bildirdi.

Vali Çiftçi konuşmasında; “Çorum, tarım ve hayvancılık memleketi. Bizimde içinde bulunduğumuz TR 83 bölgesinde nüfusun yüzde 38’ini tarım istihdam ediliyor. Tarımsal üretim alanların yüzde 2,3ünü Çorum teşkil ediyor ve tarımsal faaliyet alanı olarak Türkiye’de 9’ncu sıradayız. Tüm bunlar bize Çorum’un bir sanayi, tarih ve turizm memleketi olmasının yanında tarım memleketi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle elimizden geldiğince tarım ve hayvancılığı ne kadar destekler istihdamı ne kadar artırırsak ilimize o denli katkı vermiş olacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)