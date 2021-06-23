DOKAP sözleşmeleri imzalandı

İlimizden DOKAP’a sunulan ve destek almaya hak kazanan 15 proje kapsamında bilgilendirme ve sözleşme töreni düzenlendi. Projelerin sözleşme törenine Vali Yardımcısı Recep Yüksel, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve proje sahibi kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

DOKAP’ın 2021 yılı yatırım programının Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Altyapısı, Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi, Hayvancılık Altyapısının geliştirilmesi, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi, Eğitim Kültür ve Sanat Faaliyetleri’nin Desteklenmesi başlıklı programlara ilimizden sunulan 15 projeye 14 milyon 113 bin 623 TL’lik destek almaya hak kazandığı, DOKAP bünyesindeki 11 il arasından Samsun’un ardından en yüksek hibeyi alan ikinci kentin Çorum olduğu da bildirildi.

İmza töreninin ardından Çorum TSO Toplantı Salonu’nda DOKAP Başkanı Hakan Gültekin tarafından DOKAP Bölge Kalkınma Programı (2021-2023) ve Çorum ili çalışmaları konulu bir sunum yapıldı. Programa Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, DOKAP Başkan Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve proje ekipleri katıldı.

(Haber Merkezi)

