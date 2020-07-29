DOKAP ile proje istişaresi

Çorum ve Amasya’nın Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’ne (DOKAP) dahil olmasıyla birlikte yatırım ve hizmetlerden faydalanmak için ilk girişim gerçekleştirildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu ile beraberindeki Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, merkezi Giresun’da bulunan DOKAP Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Milletvekili Kavuncu, ciddi yatırım bütçesi ile bölge illerin gelişmesini sağlamak, kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren bölge değil, göç alan bölge konumuna getirmeyi temel hedef seçen, illerin sanayi, tarım, turizm, kentleşme ve daha bir çok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlayan, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi DOKAP'da, Çorum’da uygulanacak projelerle ilgili istişarelerde bulunulduğunu açıkladı.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Çorum olarak geçtiğimiz günlerde dahil olduğumuz Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığını ziyaret ederek şehrimizin birçok alanda gelişimine katkı sağlayacak projelerle ilgili çeşitli istişarelerde bulunduk” görüşlerine yer verdi.

(Haber Merkezi)