“DOKAP destekleri, Çorum’un potansiyelini harekete geçirecek”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Başkan Yardımcısı Şeref Demir’in Çorum ziyaretleri hakkında bilgi verirken, “DOKAP'ın yatırım alanlarını ve kabiliyetlerini değerlendirerek, Çorum’umuzun potansiyeliyle örtüşebilecek yeni yatırımların, hizmetlerin neler olabileceğini görüştük” dedi.

*** Görüşmede, Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak,Müdür Yardımcısı Erdem Kolabaş, Şube Müdürü Arzu Özkeder ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’nın bulunduğunu ifade eden Milletvekili Kavuncu, şu değerlendirmeyi yaptı:

*** “2021 Yılı Yatırım Programı kapsamında DOKAP İdaremizin ilimize destek verdiği projeler hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Sanayi, tarım ve turizm alanlarında proje destekleri sunan DOKAP’la işbirliğimiz artarak devamk edecek.”

*** “DOKAP ciddi yatırım bütçesi ile bölge illerin gelişmesini sağlamak, kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren bölge değil göç alan bölge konumuna getirmek vizyonuyla çalışmaktadır. Çorum'un tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek, bu imkânlardan en yüksek oranda faydalanması için çalışıyoruz” (Haber Merkezi)