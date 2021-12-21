Doğuşteks personeli yıl sonu stresini attı 

Doğuşteks Konfeksiyon Sahibi Adnan Ural ve Firma Müdürü Ahmet Akyüz başta olmak üzere, tüm yöneticiler ve çalışanlar, geleneksel motivasyon yemeğinde bir araya geldiler.

As Kültür Düğün Salonu’nda düzenlenen yemekte, Doğuşteks mensupları güzel bir birlikteliği paylaştılar, eğlendiler ve yıl sonu stresini attılar.

Personel, eğlenceli geçen gecenin sonunda, firma sahibi Adnan Ural’a şükranlarını ifade ederken, Şirket Müdürü Ahmet Akyüz de, motivasyon yemeğini geçmiş yıllarda Sağmaca’da, açık havada düzenlediklerini hatırlatarak, bu yıl As Kültür Düğün Salonu’nu tercih ettiklerini ve güzel bir akşam yaşadıklarını ifade etti.

(Aliye ÖNCEL)

