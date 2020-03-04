Doğurduğu bebeği 5. kattan atan anneye müebbet hapis

Olay, 10 Kasım 2017'de, Çöplü Mahallesi'nde meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi Münevver B., erkek arkadaşı ile ilişkisinden hamile kalmış ve sonrasında 5'inci kattaki evlerinin banyosunda yaptığı doğumun ardından bebeği poşete koyarak banyonun penceresinden apartman boşluğuna atmıştı.

“ERKEK ARKADAŞIMDAN HAMİLE KALDIM”

Münevver B., ifadesinde lise 3'üncü sınıfta okurken aynı okulda eğitim gören E.S.M. ile tanıştığını, daha sonra erkek arkadaşının kendisini ailesiyle de görüştürdüğünü belirterek, bir süre sonra aralarında sözlendiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini söyledi. Kendi ailesinin erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği için gizli gizli buluştuklarını anlatan Münevver B., erkek arkadaşının evlerinde, ailesinin bulunmadığı bir gün film izlerken kendi rızasıyla birlikte olduğunu ve daha sonra da cinsel ilişkiye girdiklerini anlattı.

Bir süre sonra hamile kaldığını ve korktuğu için gizlediğini söyleyen Münevver B., “Hamileliğim nedeniyle ailemden çekiniyordum. Bir defasında hamile olduğumu erkek arkadaşıma söylemek istedim ama sonradan vazgeçtim. Karnımın büyümesi nedeniyle bol giysiler giymeye başladım. Bu süreçte bebeğimi düşürmeye yönelik hiçbir şey yapmadım. Olay günü yemek yedikten sonra yine karnımda bir sancı oluştu. Ağrılarımın artması üzerine banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat kadar süreyle çömelir vaziyette beklerken bir anda bebek doğdu. Çocuğun doğduğu zaman dilimi içerisinde hiç bağırmadım. Bebek tuvalet taşının üzerine kafası üstü düştü. Hemen taşın üzerinden çocuğu alarak burun deliklerinin yanına nefes alıp almadığını kontrol etmek için parmağımı götürdüm. Çocuğun nefes almadığını anladım. Sonra çocuğu yere koyarak kordonu elimle kopardım. Bebekte hiçbir yaşam belirtisi olmadığını gördüm. Sonra anneme istifra ettiğimi söyledim ve etrafı temizlemek için çöp poşeti istedim. Daha sonra çocuğu poşetin içerisine koyup, pencereden boşluğa attım. Doğum nedeniyle benden sarkan kordonu eşofmanımın içine saklayıp, banyoya geçtim. Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum” diye savunma yaptı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, Münevver B.'ye “altsoyu olan çocuğa ve beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanığa verilecek cezanın geleceği üzerinde olası olumsuz etkileri, sanığın olumlu geçmişini dikkate alarak indirime gitti, cezayı “müebbet hapis”e çevirdi. (Yusuf ÇINAR)