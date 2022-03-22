Doğum yapmakta zorlanan kediye sezeryan yapıldı

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ulaşan bir vatandaş gece 03.00 sularında kedisinin doğum yapmakta güçlük çektiği bildirerek yardım istedi. Veteriner Hekim Mert Günhan tarafından yapılan başarılı sezaryen ile kedinin doğum yapması sağlandı. Yeni doğan 3 kedinin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kedilere müdahale eden veteriner hekim Günhan, başarılı bir operasyon yaptıklarını ve anne ile yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Barınağımıza getirilen hamile kedimiz için operasyonumuzu başarılı bir şekilde tamamladık. 3 sağlıklı yavru kedimiz doğdu. Annelerinin durumu iyi, yavrularını besleyebiliyor. Yaralı ya da hasta bir hayvan gördüklerinde bizlere ulaşan duyarlı vatandaşlarımız kadar sahiplendiği hayvanlara da can dostu gözüyle bakan hemşehrilerimize de teşekkür ediyoruz. 7 gün 24 saat aralıksız olarak görev başındayız.” dedi.

(Haber Merkezi)