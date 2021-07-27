Döğücü’den Vali Çiftçi’ye ziyaret

Kurban Bayramı’nın hemen ardından memleketi Çorum’a gelen Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi de makamında ziyaret etti.

Çorum’un yerel gündemini değerlendirirken Vali Çiftçi aynı zamanda Sancaktepe Belediyesi’nin sürdürmüş olduğu çalışmalar hakkında da Başkan Döğücü ile istişarede bulundu.

Ayrıca Başkan Döğücü günün anlam ve önemine ithafen Vali Mustafa Çiftçi’ye çini desenli porselen hediye takdim ederken, ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandırıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

