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Döğücü’den Başkan Aşgın’a ziyaret

Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Güncel 05.08.2020, 15:06
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Döğücü’den Başkan Aşgın’a ziyaret

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Çorum’a gelen Şeyma Döğücü’nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Aşgın, “Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü’ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızla belediye çalışmaları ve karşılıklı yapılabilecek işbirliği konuları üzerinde verimli bir sohbet gerçekleştirdik.” dedi.

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