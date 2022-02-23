Döğücü’den Aşgın’a ziyaret

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü geçtiğimiz günlerde annesi Mücella Yıldırım’ı kaybetmişti. Annesinin cenazesi için ilimize gelen Başkan Döğücü ilimizden ayrılmadan önce Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Döğücü ve Aşgın, sohbet havasında geçen ziyarette birbirlerine karşılıklı hediye takdim ettiler.

(Volkan SINAYUÇ)

