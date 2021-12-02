Döğücü en başarılı Belediye Başkanları arasında yer aldı

SONAR Araştırma'nın İstanbul'daki en başarılı Belediye Başkanları araştırmasını yayınladı. İstanbul'da 39 ilçe belediyesi arasında SONAR Araştırma tarafından yapılan 'en başarılı belediye başkanları' araştırması sonuçlandı. İlk on sıralamaya giren Belediye Başkanlarının 6'sı AK Partili Belediye Başkanlarından oluşurken, 4'ü ise CHP mensubu isimler oldu.

Araştırma; 1 Eylül-15 Kasım 2021 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak büyükşehir ilçelerinde yapıldı. İlçelerde ortalama 500’er kişi ile telefonla (CATI) usülü ile yapılan anket bazı ilçelerde yüz yüze uygulandı.

Anketin rapor kısmında, çalışmaların farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişiler ile yapıldığı, yaş ve cinsiyet kotaları da TÜİK’in önceden saptadığı veriler baz alınarak uygulandığı yazıldı. Araştırmanın ilçeler bazında hata payı, 0.95% güvenlik sınırı içinde yüzde 3.2 olduğu kaydedildi.

Başarılı ilk 10 ilçe belediye başkanı arasında Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü (AK Parti) %60,6 oranla 7’inci sırada yer aldı.

