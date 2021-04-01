“Doğu Türkistan’daki toplama kampları şartsız kapatılmalıdır”

İnsan hakları savunucuları olarak, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır insanlık suçlarının işlendiği Doğu Türkistan’da Çin yönetimince ilan edilen 75 aşırılık belirtisi ve terör yaftalamalarının modern dünyadan ziyade insanlığın hatırlamak istemediği orta çağ uygulamaları olarak dikkat çektiği belirtilirken, Türkiye’nin Çin ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiği belirtildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile İlke-Der Çorum’da Çin’in Doğu Türkistan’daki uygulamalarına tepki göstermek amacıyla Hürriyet Meydanı’nda biraraya geldi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan eylemde Çin’in Doğu Türkistan’da soykırım yaptığı dile getirildi.



Doğu Türkistan’daki soykırıma dikkat çekmek için biraraya geldiklerini söyleyen İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı, “Doğu Türkistan’da yaşananları paylaştığımızda insanlar bunu tahayyül edememekte, anlamakta zorlanmakta ve bunun olsa olsa kötü bir şaka olabileceği kanaatine varmaktadır. Maalesef yaşananlar kabul edilemez ve en doğal insan haklarını dahi ihlal edecek niteliktedir. Bu çerçevede dünyada “şaka günü” olarak farklı bir biçimde hatırlanan 1 Nisan’da ŞAKA DEĞİL SOYKIRIM başlığı altında etkinlikler düzenleyerek tüm dünyaya soykırımın resmi binaları hüviyetinde olan toplama kamplarının kapatılması için çağrıda bulunacağız” dedi.

ABD’de yaşanan 11 Eylül saldırısı sonrasında terörle mücadele bahanesi ile Doğu Türkistan’a yönelik baskıların sürekli arttığını söyleyen Özkabakcı, bir milletin yokedilmeye çalışıldığını bildirdi. “Dünya tarihinde bir milletin topyekûn gözaltına alındığı, kadın erkek, genç yaşlı toplama kampları, çocuk kampları ve hapishanelere doldurulduğu, kalanların da “aile olmak” projesi adı altında evlerde Çinli gardiyanların insafına terk edildiği, insanların sokaklarda dahi yüz tanıma sistemleriyle adım adım izlendiği başkaca bir dönem var mı bilemiyoruz” diye konuşan Özkabakçı, Çin’in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ilan edilen tüm hakları gasp ettiğini, BM Soykırım Sözleşmesi’nde bulunan beş maddenin tamamını ve dahi Roma Statüsünde düzenlenen “Soykırım Suçu” ve “İnsanlığa Karşı Suçlar”ın tamamını ihlal ettiğini vurguladı.

Çin’in yaptıklarının yanısıra Müslümanların ne yaptığının da önemli olduğunu, dünyanın insanlık adına Doğu Türkistan adına söyleyecek sözleri olması gerektiğini belirten Özkabakçı, bu ülkedeki toplama kamplarının kayıtsız şartsız kapatılması, bölgedeki insan hak ihlallerinin sona erdirilmesi, gereğini yapmayan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kendini lağvetmesi, Türkiye’nin Çin ile ilişkileri gözden geçirmesi ve Çin zulmü son bulana kadar Çin mallarının boykot edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

