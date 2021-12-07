Doğu Mobilya’da dostlarla

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral ile birlikte, Dr. İlhan Gürel Caddesi’ndeki Doğu Mobilya’yı ziyaret ettiler.

Milletvekili Ceylan, ziyaretle ilgili paylaşımında, “Bu kutlu davada beraber yol yürüdüğümüz İl Başkan Yardımcımız Adnan Tığlı’ya, Aydın Tığlı abimize ve geçmiş dönem İl Başkan Yardımcımız Alper Tığlı’ya, bol kazançlar temennimizi ilettik” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

