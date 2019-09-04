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“Doğru yargılama, nitelikli hakim, savcı ve avukatla olur”

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, hukuk mesleğine girişin zorlaştırılması gerektiğini ifade etti.

“Doğru yargılama, nitelikli hakim, savcı ve avukatla olur”

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, hukuk mesleğine girişin zorlaştırılması gerektiğini ifade etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:53
“Doğru yargılama, nitelikli hakim, savcı ve avukatla olur”

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adalet sahasında halen çözüm bekleyen sorunlar bulunduğunu ancak bardağın neresinden bakıldığının da önemli olduğunu ifade etti. Adli yargı döneminin başlaması nedeniyle gerçekleştirilen kokteylde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, olumsuz şeylerden söz etmektense olumlu şeylerden de bahsedilmesi gerektiğini anlattı.  Adalet bakanlığı ve Barolar Birliğinin çalışması ile bir çok alanda yenilikler yapılacağını anlatan Ağca, bu yeniliklerden en çok hukuk eğitiminin artırılması ve hukuk mesleğine dahil olma yolundaki değişiklikleri önemsediğini kaydetti. Nitelikli yargılamanın ancak nitelikli hakim ve savcı ile avukatlarla yapılabileceğini söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, “Girişin zorlaştırılması gerektiğine inanıyorum.  Bu çalışma ile avukatlık mesleğinde de pozitif uygulamalar öngörülmektedir.

Şu anki çalışan aktif hakim, savcı sayısı Cumhuriyet rekoru düzeyindedir ve bu durum artacaktır. Adli hizmetlerin yakın zamanda istenen seviyeye geleceğine inanıyorum. Şuan için adli yargı hizmetlerimiz iki binada yürütülmektedir. Yaz döneminde yargı işlerinin artırılması için 3. Ağır ceza mahkememiz de harekete geçirilmiştir. İleriki dönemlerde binamızın yetersiz kalacağı görülüyor. Bir ek bina için çalışmalar yapılıyor. Yeni ek binanın yapılması düşünülen yer de inceleme yapılacak. Yeni adli yılın yargı camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum” dedi. (Erkan BAYATLI)

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