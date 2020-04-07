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“Doğru, hızlı ve tarafsız haberin önemi şimdi daha iyi anlaşıldı”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı’nın 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

“Doğru, hızlı ve tarafsız haberin önemi şimdi daha iyi anlaşıldı”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı’nın 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

07 Nisan 2020 Salı 21:53
“Doğru, hızlı ve tarafsız haberin önemi şimdi daha iyi anlaşıldı”

Cobid19 virüs salgınının yaşandığı bir dönemde, doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çeken Kolaylı, mesajında şu görüşlere yer verdi;

“İnsanlık olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Cobid19 virüsü, bütün ülkeleri adeta pençesine aldı ve yaşam şeklimizi tamamen değiştirdi. Bu dönemde hem evlerinde kalan, hem de çalışmak zorunda olan tüm insanların, doğru, hızlı, tarafsız ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı var.

Ülkemizin ilk haber ajansı olan Anadolu Ajansı da, halkımızın tam anlamıyla yaşam mücadelesi verdiği bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kuruldu.

Kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde üstlendiği kritik görevle Cumhuriyet tarihinde özel bir yere sahip olan Anadolu Ajansı, bağımsızlık mücadelemizi tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda, hem de tüm dünyaya duyurmayı başardı.

100 yıllık süreçte Anadolu Ajansı’na emeği geçen sahadaki muhabirinden, yazıişleri ve yönetim kadrosuna kadar tüm çalışanları tebrik ediyor, habercilik ilkelerinden ayrılmadan nice yüz yıllara ulaşmalarını diliyorum.” (Haber Merkezi)

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