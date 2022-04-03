“Doğru Cevap’la iyi gelecek”

Bahabey Caddesi’ne bağlanan Zafer 3. Cadde’de faaliyete geçen Doğru Cevap Eğitim Kurumları’nın kurucuları Murat Çanak, Olkan Öztürk ve Cem Yirci, gazetemizi ziyaret ederek Türkiye çapında önemli özel eğitim kurumlarından biri olan Doğru Cevap hakkında Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bilgi verdiler. (Taner ŞİMŞEK)

