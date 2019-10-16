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“Doğru Araç ve Amaçlarla Uyum” projesi tanıtıldı

Doğru Amaçlarla Toplumsal Entegrasyon Derneği (DATEM) tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı’nın desteklediği “Doğru Araç ve Amaçlarla Uyum” projesinin açılışı Bekiroğlu Konağında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

“Doğru Araç ve Amaçlarla Uyum” projesi tanıtıldı

Doğru Amaçlarla Toplumsal Entegrasyon Derneği (DATEM) tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı’nın desteklediği “Doğru Araç ve Amaçlarla Uyum” projesinin açılışı Bekiroğlu Konağında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 20:55
“Doğru Araç ve Amaçlarla Uyum” projesi tanıtıldı

Açılış programına Vali Yardımcısı Murat Çağıl Erdinç, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğe, Sosyal ve Etüt Proje Müdürü Seyfettin Zengin, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın ile çok sayıda misafir katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda Proje Koordinatörü Ömer Faruk Bıyık, proje kapsamında yapılacak çalışmalar konusunda katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi.

Sunum sonrası DATEM Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Çağdaş, Doğru Amaçlarla Entegrasyon Derneği (DATEM) hakkında yurt genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

DATEM’in genel merkezinin Çorum olduğunu belirten Çağdaş, Türkiye genelinde hızla teşkilatlandığını, başta dezavantajlı guruplar, mülteci ve mülteci ailelerin entegrasyon sorunları ve insani yardımlar olmak üzere bir çok konuda çalışma yaptıklarını, hali hazırda 12 ilde şuan Çorum'da yapılan çalışmaların aynısının yapıldığını bildirdi.

(Haber Merkezi)

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