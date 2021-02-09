Doğayı kirletenlere sitem dolu sözler

Şubat ayının Alevi-Bektaşiler için Hızır ayı olduğunu anımsatan Polat, “Hiç düşündünüz mü, Hızır neden uğramaz? Neden yağmur yağmaz, kar yağmaz? Neden mevsimler değişir? İşte bunun cevabı burada maalesef. Burası Pancarlık köyü Kürtoğlan mevkii afet evlerin üst tarafındaki yol. İnsanlar bile bu yoldan geçerken bu manzarayı görmezden gelirse Hızır neden gelsin ki?

Şubat ayı Hızır ayıdır. Eğer bizler Hızır’ı bu şekilde beklersek gelmez. Her şey insanın kendindendir. Bizler doğaya nasıl bakarsak o da bize öyle teşekkür eder. Biz onu korur zarar vermezsek o da bizlere bereketiyle teşekkür eder” dedi.

(Haber Merkezi)