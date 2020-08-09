“Doğaya, toprağa ve insan sağlığına zarar verilmesine izin vermeyeceğiz”

Mehmetdede Tekke ve Obruk köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir toplantı yapan ve sorunlarını dinleyen Tahtasız, “burada tonlarca maden çıksa dahi, bir canımıza zarar gelmesine izin vermeyeceğiz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bizim için önemli olan insandır, doğadır, topraktır ve en önemlisi de sağlıktır” dedi.

Bilindiği üzere MTA Müdürlüğü ihale ile, Dodurga İlçesi’nin Mehmetdede Tekke Köyü’nde sondaj çalışması yaparak rezerv araştırması yaptırıyor. Araştırma sonucu bölgede altın, gümüş, antimon, bakır ve molibden madenlerinin araması yapılarak, rezerv olup olmadığı tespit edilecek.

Köy halkı ise sondaj çalışmalarından sonra köye tesis kurulabileceğini, böylelikle tarım ve meyvecilik üretiminin sekteye uğrayacağını, tarım yapılabilecek arazinin azalacağını belirterek çalışmalardan rahatsız olmakta. Eğer altın madenine rastlanırsa siyanürle çalışma yapılacağını ileri süren köy halkı, hayatlarının tehlikeye atılacağı endişesi yaşıyor.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bölge halkının ve köylülerin çalışmalardan rahatsız olması ve bazı endişeleri üzerine; MTA ekiplerin yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’tan bilgi almıştı.

Mehmet Tahtasız, şimdi de bölge halkının sorunlarını dinlemek ve inceleme yapmak üzere köyleri ziyaret etti. Düzenlenen istişare toplantısına; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer, CHP Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Saadettin Akgül, Mehmetdede Tekke Köyü Muhtarı Ali Üremiş, Obruk Köyü Muhtarı Yılmaz Göker ile köy halkı katıldı.

Burada bir konuşma yapan Tahtasız, konuyu genel merkeze taşıdığını, Doğa ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte bölgede inceleme yapacaklarını belirterek, “Şu an henüz işin başındayız. Devletimiz hakkı olarak burada bir sondaj çalışması yapıyor. Raporlar çıktığında alıp inceleyeceğiz. Kesinlikle yılgınlığa kapılmayın. Eğer çevreye, insana zarar getirecek bir çalışma olursa mutlak suretle karşı çıkacağız. Köyün güzelliğinin bozulmasına, insan sağlığına zarar gelmesine izin vermeyiz. Burada bir ton altın bile çıksa, bir insanımıza zarar gelmesine müsaade etmeyiz. Bizim için önemli olan insan sağlığı, doğa ve topraktır. Gerektiğinde yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Sonuna kadar köy halkımızın yanındayız” dedi.

Mehmetdede Obruk Köyü Muhtarı Yılmaz Göker ise seslerini duyurmak için oturma eylemi ve basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Mehmetdede Tekke Köyü Muhtarı Ali Üremiş, köy arazisinde nasıl bir çalışmanın yapılacağının henüz belli olmadığını, Valilik ve Kaymakamlık makamlarından resmi açıklama beklediklerini ifade ederek, “Lütfen taşkınlık yapmayalım, birlik ve beraberlik içinde, sükunetli bir şekilde hareket edelim. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, parti olarak köy halkının haklı mücadelesinin yanında olacaklarını vurguladı.

KÖSE’DEN ZİYARET

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse de Mehmetdede Tekke Köyü’ne giderek hem muhtar Ali Üremiş hem de köylülerle görüştü.

İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay ile birlikte gittiği Mehmetdede Tekke Köyü’nde maden sondajı ile ilgili bilgi alan Milletvekili Tufan Köse, vatandaşlarla konuyu değerlendirdiklerini dile getirerek köye zararı olacak hiçbir çalışmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)