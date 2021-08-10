Doğangir Köyü’nde cami ve lojman açıldı

Heyelan nedeniyle eski yerleşkenin biraz ilerisine taşınan Doğangir Köyü için Muhtar İsa Sarıdoğan; köyü için sıkı bir çalışma yaparak yeni köyde bulunmayan cami ve lojmanı yaptırdı.

Cami ve lojmanın açılışına ise Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı. Açılış öncesi Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua yapıldı.



Köyde cami ve yeni köy konağına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Sarıdoğan; “Cami ve lojmanımızın yapımında ve açılışında emeği olan başta Valimiz Mustafa Çiftçi, İl Özel İdare yetkililerimize, İlçe Kaymakamız Muharrem Eligül, İl Genel Meclis üyelerimiz ve İskilip Belediye Belediye Başkanı Ali Sülük’ten Allah razı olsun. Onların destekleriyle köyümüze camimizi ve lojmanımızı kazandırdık” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

