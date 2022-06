Doğan: “Küfürle değil, inatla direnmeye devam ediyoruz”

Halkın AKP iktidarına ve Tayyip Erdoğan’a olan öfkesinin direnişe dönüştüğü Gezi eylemlerinin ilk gününden itibaren kadınların da kent merkezlerinde, caddelerde, sokaklarda, parklarda özgürce ve eşit bir biçimde var olmanın mücadelesini verdiğini belirten Doğan, “Kadınları aileye, evlere mahkûm etmeye çalışan, kamusal alanları erkeklere ait kılan patriyarkal sisteme karşı çıktık” dedi.

Kadınların, Gezi’de yer almasının birikmiş bir öfkenin göstergesi olduğunu kaydeden Doğan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Kadınlar her yerde olduğu gibi, Gezi direnişinde de isyana ses verdi. ‘Küfürle değil, inatla diren’ diyen kadınlar olarak, iktidara geldiği günden bu yana erkek egemen sistemin her türlü argümanı kullanan siyasi iktidarın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanlara karşı kullandığı cinsiyetçi dili kabul etmiyoruz. Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz üzerinden geliştirilen her türlü saldırıya karşı mücadelemizden geri adım atmayacağımızı bir kez daha söylüyoruz.” (Haber Merkezi)