Doğan Köyü karantinaya alındı

Çorum'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Osmancık ilçesine bağlı Doğan köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığınca karşılanacak. (AA)

