Doğan Ergül ablasını kaybetti

Satı Şahin’in, geçen hafta aort yırtılması nedeniyle ameliyat geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Abdullah Ergül, merhum Hüseyin Ergül, Doğan Ergül ve Nazlı Özuğurel’in ablaları, Hasan Şahin’in eşi, Tülay Ekmekçi, Sinan Şahin ve Hüseyin Şahin’in anneleri olan Satı Şahin’in cenazesi, yarın saat 11.00’de Hacı Bektaş Vakfı’nda yapılacak törenden sonra Teslim köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.