Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122451
ALTIN
299.083
DOLAR
5.9833
STERLİN
7.8115
EURO
6.5952

Doğan Ergül ablasını kaybetti

Çorum’un tanınmış simalarından ve Yıldızpark Düğün Salonları sahiplerinden Doğan Ergül’ün ablası Satı Şahin (74), bu sabah saat 07.00’de tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

Doğan Ergül ablasını kaybetti

Çorum’un tanınmış simalarından ve Yıldızpark Düğün Salonları sahiplerinden Doğan Ergül’ün ablası Satı Şahin (74), bu sabah saat 07.00’de tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

05 Şubat 2020 Çarşamba 12:08
Doğan Ergül ablasını kaybetti

Satı Şahin’in, geçen hafta aort yırtılması nedeniyle ameliyat geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 
Abdullah Ergül, merhum Hüseyin Ergül, Doğan Ergül ve Nazlı Özuğurel’in ablaları, Hasan Şahin’in eşi, Tülay Ekmekçi, Sinan Şahin ve Hüseyin Şahin’in anneleri olan Satı Şahin’in cenazesi, yarın saat 11.00’de Hacı Bektaş Vakfı’nda yapılacak törenden sonra Teslim köyünde toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

İlgili Haberler
Çorum’un tüm ilçeleri nüfus kaybına uğradı
Çorum’un tüm ilçeleri nüfus kaybına uğradı
Çorum, nüfus açısından 81 il içinde 42. sırada
Çorum, nüfus açısından 81 il içinde 42. sırada
Çorum, ihracatta 15. büyük il oldu
Çorum, ihracatta 15. büyük il oldu
Ali Haydar Şahin ve Yusuf Ahlatcı ÇORUM HABER’de bir araya geldi
Ali Haydar Şahin ve Yusuf Ahlatcı ÇORUM HABER’de bir araya geldi
10 Numara oyununda ikramiyelerinden biri Rıfat Büfe’de oynandı
10 Numara oyununda ikramiyelerinden biri Rıfat Büfe’de oynandı
Çerkes gençler Çorum’da buluştu
Çerkes gençler Çorum’da buluştu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim