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Doğan Cafe ikinci şubesini açtı

Murat Doğan’ın sahibi olduğu Doğan Cafe Fastfood’un ikinci şubesi Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi No:35/A Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında açıldı.

Güncel 05.08.2020, 20:20
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Doğan Cafe ikinci şubesini açtı

Endüstri Meslek Lisesi kantinini 8 yıl işlettiğini Otobüs terminalinde de 6 yıldır ilçe minibüsleri bölümünde Doğan Cafe adı altında çalıştıklarını anlatan Murat Doğan, ikinci şubenin açılışı nedeniyle 30 Ağustos tarihine kadar ekmek arası döneri 5 liradan Çorumlulara sunacaklarını belirtti. Murat doğan ayrıca yeni şubede poğaça, sulu yemek çeşitleri ve çorba da bulunacağını kaydetti.

(Haber Merkezi)

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