Doğan Altıncı hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Erdinç ve Ercan Altıncı'nın babaları olan Doğan Altıncı, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi saat 14.30'da hastaneden alınarak saat 15.00'de Çiftlik Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)