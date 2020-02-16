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Doğalgazda rekor tüketime rekor arz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’de Ocak ayında gerçekleşen doğalgaz tüketim verilerine ilişkin rekorların yer aldığı infografik paylaştı.

Doğalgazda rekor tüketime rekor arz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’de Ocak ayında gerçekleşen doğalgaz tüketim verilerine ilişkin rekorların yer aldığı infografik paylaştı.

16 Şubat 2020 Pazar 18:16
Doğalgazda rekor tüketime rekor arz

Bakanlığın resmi twitter hesabından paylaşılan "Rekor tüketime rekor arz" başlıklı infografikte, Ocak ayında 6,7 milyar metreküple aylık bazda bugüne kadarki en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Sanayide son 5 yılın doğal gaz tüketim rekorunun kırıldığı belirtilen paylaşımda, konut bazlı tüketimde de tüm zamanların en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği kaydedildi.

Paylaşımda, 27 gün boyunca 200 milyon metreküp üzeri günlük gaz tüketimiyle bu alanda da rekor kırıldığı belirtilerek, doğal gazda oluşan bu talebin hiçbir kısıntı ve kesinti yapılmaksızın karşılandığı bildirildi.

(AA)

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