Doğalgaza zam geldi!

Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

KONUTTA YÜZDE 30 ZAM

Yeni tarifenin ardından konuttaki fiyat artışı yüzde 30 olurken, sanayideki fiyat artışı ise yüzde 40 oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİ TARİFESİ

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

MAYIS AYI TARİFESİ

Mayıs ayında BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9 bin 450 lira olmuştu.