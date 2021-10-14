“Doğalgaz, en güvenli ve çevre dostu yakıt”

Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından her yıl bilimsel verilere dayanılarak hazırlanan Türkiye’deki hava kirliliği ve kirliliğin insan ömrü ve sağlığına etkilerinin paylaşıldığı “Kara Rapor 2021” geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve bu rapora göre Çorum’un hava kirliliği açısından ilk 10 il arasında olduğu belirlenmişti.

Ahlatcı Holding iştiraki Enerya Gaz Dağıtım A.Ş’nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda da bu rapor gündeme geldi.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, doğalgazın tüm dünyada en güvenli yakıt olarak kabul edildiğinin altını çizerken “Ülkemizde doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasını milli bir görev olarak görüyoruz. ‘Doğalgazsız ev kalmayacak’ anlayışıyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla doğalgaz için önemli bir merkez olduğuna işaret eden Ahlatcı, milletçe bu avantajı iyi kullanmak gerektiğini vurgulayarak, “Enerji kaynakları ve üretim kabiliyetiyle kendine yeten bir ülke olmak oldukça önemli. Bizler de ülkemizde doğal gazın kullanımının yaygınlaştırılmasını milli bir görev saylıyoruz” ifadesini kullandı.

KURAKLIKTA PAYI BÜYÜK

Hava kirliliğinin yağış oluşumuna da engel teşkil ettiğini ve kuraklığa yol açtığını dile getiren Ahmet Ahlatcı, “Çevre kirliliği ve kuraklıkla mücadele etmek için yapılması gereken şey, doğalgaz gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımının artırılması. Hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında sanayi tesisleri ve evsel ısınma amaçlı kömür kullanımı geliyor. Yandığında kurum ve duman gibi atıklar ortaya çıkarmayan doğalgaz, çevre dostu bir yakıt olarak öne çıkıyor. Doğal gaz tüm dünyada en güvenli yakıt olarak kabul edilirken, alternatif ısınma yöntemlerine göre de tasarruf sağlıyor. Doğal gaz kullanımı ile alternatif ısınma yöntemlerine kıyasla ev ekonomisine yılda ortalama 3 bin 800 lira katkı sağlamak mümkün.” diye konuştu.

SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK

Ahlatcı Holding, enerji alanında, dijitalleşmeyi iş süreçlerine entegre etmeyi başaran şirketler arasında yer alıyor.

Aboneler, Müşteri Hizmetleri Ofislerine gitmeye gerek duymadan, dilediği yerden işlemlerini online ortamda gerçekleştirebiliyor.

Online işlemlerle kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlayan Ahlatcı Holding’e bağlı enerji iştirakleri, WhatsApp İletişim Hattı uygulaması üzerinden de abonelerine doğal gaz işlemleri için çözümler sunuyor. Böylelikle müşteri memnuniyeti %80’in üzerine çıkmış durumda.

Şirket, abonelerini doğalgaz konforu ile tanıştırmaya ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal fayda sağlamaya devam edecek. (Haber Merkezi)

