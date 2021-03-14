Doğal Sepet açıldı

Tuğçe – Muhammet Çırak tarafından “Doğanın Vazgeçilmez Lezzetleri” sloganı ile işletilecek olan Doğal Sepet isimli işyeri önceki gün öğlen saatlerinde hizmete açıldı.

Yeniyol Mahallesi Turgut Özal İş Merkezi girişinde faaliyet gösterecek olan Doğal Sepet’in açılışına AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta AK Parti Gençlik Kolları Üyesi de olan Muhammet Çırak işletme hakkında bilgi verdi. Yüzde yüz doğal ve yöresel ürünlerle Çorumlulara hizmet vereceklerini söyleyen Çırak, Türkiye’nin tüm yörelerinden salça, zeytinyağı, kaya tuzu, tuz lambası, üzüm, hurma, andız ve çam kozalağı pekmezi, bal, tereyağ, baharat çeşitleri, sirke çeşitleri, köy yumurtası, tahin, fıstık ezmesi, kış çayları ile birlikte mısır unu, nohut unu ve glütensiz un imalatlarının da bulunduğunu vurguladı.

Müftü Biçer’in duasının ardından Milletvekili Ceylan ve protokol üyeleri hayırlı olması ve bol kazanç temennisiyle işletmenin kurdelasını kesti. Protokol üyelerine işletmeyi gezdiren Tuğçe – Muhammet Çırak ürünlerle ilgili bilgi de verdi.

(Haber Merkezi)