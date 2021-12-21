“Doğadan geleni doğaya gönder”

İlk olarak öğretmen ve öğrenci tanışmasının yapıldığı projeyle ilgili Atatürk Anadolu Lisesi’nden yapılan açıklamada, “Doğal çevrenin korunmasına yardımcı olmak için meyve çekirdeklerinin toplanması ve tekrar geri dönüştürülmesini sağlamak çok önemlidir. Bu proje ile çöpe atılan meyve çekirdeklerinin doğaya ve doğadaki canlılara faydalı bir şekilde dönüştürülmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimize ve ailelerine meyve çekirdeklerinin çöp olmadığı bilinci kazandırılacak. Meyve çekirdeklerinin çevreye, doğaya ve doğada yaşayan diğer canlılara sağlayacağı faydalar konusunda bilinçlenme sağlanacak.

Meyve çekirdeklerinin doğa ve doğada yaşayan diğer canlılar için ne kadar faydalı olduğu ve gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakmak için ağaç ve hayvan sevgisi bilinci oluşturulacak” denildi.

1 Aralık 2021-30 Nisan 2022 tarihleri arasında devam edecek olan projenin diğer çalışma ortakları arasında Türkiye’nin farklı illerinden liselerin yanısıra Yunanistan ve İspanya’dan da eğitim kurumları bulunuyor.

(Haber Merkezi)

