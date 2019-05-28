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Doğa’da mezuniyet coşkusu

Doğa Koleji öğrencileri sevinç ve gurur dolu mezuniyet töreninde kep attı.

Doğa’da mezuniyet coşkusu

Doğa Koleji öğrencileri sevinç ve gurur dolu mezuniyet töreninde kep attı.

28 Mayıs 2019 Salı 23:23
Doğa’da mezuniyet coşkusu

Doğa Koleji öğrencileri ve aileleri, görkemli mezuniyet töreninde hüzün ve gururu aynı anda yaşadı.

Doğa Koleji Mezuniyet töreni bayrak ve flama devir teslim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşmasını yapan Doğa Koleji Çorum Kampüs Kurucusu Haydar Etli, gelecek nesillerin ülkemizi küresel alamda çok daha iyi temsil edeceğini belirterek, özellikle teknoloji kullanımına ve yabancı dil eğitimine dikkat çekti. Etli, öğrencilerden Atatürk ilke ve bilimin ışığında, Doğa'da kazandıkları özgüven, disiplin ve sorumluluğu bir ömür taşımalarını istedi.

Genel Koordinatör Şule Toksoy’un ve okul birincilerinin konuşmalarının ardından Doğa Koleji öğrencileri, tek tek anons edilerek sahneye davet edildi. Törene katılan Doğa Koleji Genel Müdür Danışmanı ve İstanbul eski Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ata Özer ve Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal, öğrencilere diplomalarını verdi.

(Haber Merkezi)

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