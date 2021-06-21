Doğa’da mezuniyet coşkusu
2020-2021 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan Doğa Koleji öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.
Güncel 21.06.2021, 21:27
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Törende veliler, öğretmenler ve mezun olan tüm öğrenciler bir araya geldi. Okul bahçesinde Kovid-19 kuralları çerçevesinde gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören Doğa Koleji Kurucusu Haydar Etli’nin, kademe müdürlerinin ve okul birincisinin konuşması ile devam etti.
Törende eğitim öğretimin devamlılığının sembolü olan bayrak flama devir teslimi, öğrenciler tarafından gurur ve mutluluk içinde gerçekleştirildi. Daha sonra okul birincilerine plaketleri verildi. Tören, öğrencilerin hep birlikte keplerini fırlatması ile son buldu. (Haber Merkezi)
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