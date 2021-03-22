Doğa yürüyüşünü sevenler için 32 farklı rota belirlendi
Çorum Doğa Kulübü, doğaseverler için farklı yürüyüş parkurları belirlemek üzere uzun yıllardan beri çalışmalar yapıyor. Nitekim, yaklaşık 10 yıldır sürdürülen arayışların sonucunda, Çorum çevresinde ve ilçelerde 32 farklı parkur belirlendiği bildirildi.
Güncel 22.03.2021, 20:13
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Mehmet Çerman’ın Başkan, Duran Atmaca’nın ve Davut Üstünay’ın Başkan Yardımcısı olduğu Çorum Doğa Kulübü, ulaşımı kolay ve güvenli, ailelerin de rahatça gidebileceği rotalar belirlemeyi temel ilke edinerek, her hafta farklı rota oluşturma çabasını gösteriyor.
Kulüp Başkanı Mehmet Çerman, belirledikleri parkurları işaret ve tabelalarla detaylandıracaklarını, doğayı seven herkesin yürüyüşlere katılabileceğini belirterek, daha ileri hedeflerinin, ulusal boyutta bir parkur belirlemek suretiyle, ülkenin her yanından doğaseverleri burada toplamak olduğunu söyledi.
(Haber Merkezi)
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