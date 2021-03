Doğa yürüyüşünü sevenler için 32 farklı rota belirlendi

Mehmet Çerman’ın Başkan, Duran Atmaca’nın ve Davut Üstünay’ın Başkan Yardımcısı olduğu Çorum Doğa Kulübü, ulaşımı kolay ve güvenli, ailelerin de rahatça gidebileceği rotalar belirlemeyi temel ilke edinerek, her hafta farklı rota oluşturma çabasını gösteriyor.

Kulüp Başkanı Mehmet Çerman, belirledikleri parkurları işaret ve tabelalarla detaylandıracaklarını, doğayı seven herkesin yürüyüşlere katılabileceğini belirterek, daha ileri hedeflerinin, ulusal boyutta bir parkur belirlemek suretiyle, ülkenin her yanından doğaseverleri burada toplamak olduğunu söyledi.



(Haber Merkezi)