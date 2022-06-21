Doğa Okulları Koordinatörü Fatih Yanılma’nın ziyareti
Çorum Doğa Okulları İdari Koordinatörü olarak bir ay önce göreve başlayan Fatih Yanılma, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü. Amasyalı olan tarih öğretmeni Fatih Yanılma, Afyonkarahisar Doğa Koleji Lise Müdürlüğü’nden Çorum Koordinatörlüğü’ne atandığını belirterek, Çorum’a hizmet vermekten büyük mutluluk duyacağını söyledi. (Volkan SINAYUÇ)
Güncel 21.06.2022, 18:01
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