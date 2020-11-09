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Doğa Koleji’ne teşekkür belgesi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çorum İTÜ Doğa Koleji’ne teşekkür belgesi verdi.

Güncel 09.11.2020, 23:40
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Doğa Koleji’ne teşekkür belgesi

Çorum İTÜ Doğa Koleji Genel Koordinatörü Şule Toksoy ile TÜKİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler Ayşe Betül Kayadibi, Bera Gayı ve Proje Danışman Öğretmeni Tuğçe Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Sarı’yı ziyaret etti.

Ziyaret nedeniyle teşekkür ederek TÜBİTAK yarışmasındaki başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, heyete başarı belgesi verdi. Çorum İTÜ Doğa Koleji heyeti de misafirperverliği nedeniyle Milli Eğitim Müdürü Sarı’ya teşekkürlerini sundu.

(Haber Merkezi)

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