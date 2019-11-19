Doğa Koleji’nden protokol ziyaretleri

Ziyaretlerde Doğa Koleji Karadeniz Bölge Koordinatörü Kerem Özdemir, Çorum Doğa Koleji Kurucusu Haydar Etli, Kurucu Temsilcisi Cansın Etli ve beraberindeki okul yöneticileri hazır bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde protokol üyelerine, gerçekleştirilen ve ileri dönemlerde gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgiler verildi.

(Bülent USLU)