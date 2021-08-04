Doğa Koleji’nden esnaf çocuklarına % 40 indirim

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ile Doğa Koleji Lise Müdürü Seydi Demirci arasında imzalanan kurumsal anlaşma kapsamında indirimden Birliğe bağlı tüm esnaf odası üyelerinin çocukları yararlanacak.

Doğa Koleji Lise Müdürü Seydi Demirci beraberinde İlköğretim Müdürü Burçin Alben ile birlikte ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek, kolejlerinin esnaf çocuklarına sağladığı indirim hakkında bilgi verdi.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlara destek olmak amacıyla böyle bir indirim yapma gereği duyduklarını ifade eden Doğa Koleji Lise Müdürü Seydi Demirci, indirimden esnaf odalarına kayıtlı tüm esnaf ve sanatkarların yararlanabileceğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, bu zor günlerde esnaf ve sanatkarların çocuklarına sağladıkları eğitim indiriminden dolayı Doğa Koleji yetkililerine teşekkür etti.

Başkan Gür, indirimden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların kolejin (0.364) 777 0 777 nolu telefonunu arayarak daha detaylı bilgi alabileceklerini de sözlerine ekledi.

