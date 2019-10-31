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Dodurga ve Oğuzlar da doğalgaza kavuşuyor

Dün Mecitözü’nde düzenlenen doğalgaz töreninin ardından yarın da Dodurga ve Oğuzlar’da doğalgaz açılış töreni gerçekleştirilecek.

Dodurga ve Oğuzlar da doğalgaza kavuşuyor

Dün Mecitözü’nde düzenlenen doğalgaz töreninin ardından yarın da Dodurga ve Oğuzlar’da doğalgaz açılış töreni gerçekleştirilecek.

31 Ekim 2019 Perşembe 00:13
Dodurga ve Oğuzlar da doğalgaza kavuşuyor

Her iki ilçedeki törene Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı bildirildi. Edinilen bilgilere göre Cuma günü karayoluyla Ankara’dan Çorum’a hareket edecek olan Bakan Dönmez, 11.30’da Çorum Valiliği’ni ve 12.00’de Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra 13.30’da Dodurga’da düzenlenecek olan doğalgaz törenine katılacak.

Bakan Dönmez, 16.00’da da Oğuzlar’da gerçekleştirilecek olan törenin ardından Ankara’ya hareket edecek.

Öte yandan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçesinin yıllardır özlemle beklediği doğalgazda artık sona geldiklerini kaydederek, “Alt yapısının tamamlanıp aboneliklerin alındığı doğalgaz çalışmalarımız 1 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla Oğuzlar pazar yerinde yapılacak törenle taçlanacaktır. İlçemizin doğalgaz konforuna kavuşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, İl Başkanımız, Milletvekillerimiz ve Çorumgaz Genel Müdürü Sayın Kasım Kahraman'a ilçem adına teşekkürlerimi iletiyorum. İlçemiz için dönüm noktalarından biri olan doğalgaz açılış törenimizde ilçemizin sevincine ortak olmak için herkesi bekliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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