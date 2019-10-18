Dodolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesinde yaşayan Seyit A.'yı arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak, 'kimliğiniz terör örgütünün eline geçmiş' yalanıyla 10 adet Cumhuriyet altını, 4 adet bilezik, 20 bin TL ve 4 bin Euro parasını dolandıran şüphelinin peşine düştü. Çevredeki Mobese ile iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu eşkalini belirlediği şüphelinin İsmail M., olduğu tespit etti.

KAÇTIĞI SIRADA YAKALANDI

Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, Osmancık ilçesinden Çorum'a geldiğini saptadığı şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. İsmail M., dolandırdığı para ve ziynet eşyaları ile kent dışına kaçmak için terminalde otobüse bindiği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda, aynı yöntemle kentte 2 kişiyi daha dolandırdığı da belirlendi.(Yusuf ÇINAR)