Doç.Dr.Özlem Sir Gavaz kitabını armağan etti
Güncel 07.04.2022, 18:37
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Uzun yıllar Çorum’da görev yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi, Hititolog Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, önceki gün Çorum’a gelerek dostlarıyla ve o arada Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la özlem giderdi.
Ziyaret sırasında, Gavaz ve Yolyapar ortak dostları Çorum’un önceki Milletvekili İlksen Ceritoğlu Kurt’la da telefon görüşmesi yaparak anılarını tazelediler.
Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, Mehmet Yolyapar’a, Dr. Öğr.Üyesi Gülgüney Masalcı Şahin ile birlikte hazırladıkları, Ahlatcı Holding’in katkılarıyla bastırılan Türkçe-İngilizce “Eskiçağda Salgın ve Hastalıklar” isimli kitabını verdi.
(Taner ŞİMŞEK)
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