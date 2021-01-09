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Doç.Dr. Sezikli, “Balkan İlahileri” ile ödül kazandı

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, hemşehrimiz Doç.Dr. Ubeydullah Sezikli, “Evlâd-ı Fâtihan’dan Kadim Sesler, Balkan İlahileri 2” isimli eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği’nin “2020 Yılın Müzik Ödülü”ne değer bulundu.

Güncel 09.01.2021, 00:03
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Doç.Dr. Sezikli, “Balkan İlahileri” ile ödül kazandı

Balkan ülkelerinde yıllarca süren çalışmaları sonucu, 650’si Bektaşi kültürüne ait olmak üzere 1.200 ilahi derleyen Doç. Sezikli, bunları 300 sayfalık lüks bir prestij kitabında ve 2 adet CD’de toplamıştı.

(Haber Merkezi)

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