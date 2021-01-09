Doç.Dr. Sezikli, “Balkan İlahileri” ile ödül kazandı

Balkan ülkelerinde yıllarca süren çalışmaları sonucu, 650’si Bektaşi kültürüne ait olmak üzere 1.200 ilahi derleyen Doç. Sezikli, bunları 300 sayfalık lüks bir prestij kitabında ve 2 adet CD’de toplamıştı.

(Haber Merkezi)