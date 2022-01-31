Doç. Çağlar Maltepe Üniversitesi’ne gidiyor
Çorum Devlet Hastanesi’nin eski Başhekimlerinden Opr.Dr. Mehmet Çağlar’ın oğlu, Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Çağatay Çağlar, İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde göreve başlayacak.
Güncel 31.01.2022, 22:27
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Doç.Dr. Çağatay Çağlar, ihtisasını Van 100. Yıl Üniversitesi’nde yaptı, Almanya ve Avustralya’da yurt dışı görevlerde bulundu.
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 8.5 yıldır akademisyen olarak görev yapan Çağlar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de 7.5 yıl hizmet verdi. Bir dönem Çorum Tabip Odası Başkanlığı da yapan Çağlar, evli, iki çocuk babası.
(Aliye ÖNCEL)
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