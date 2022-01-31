Doç. Çağlar Maltepe Üniversitesi’ne gidiyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Doç.Dr. Çağatay Çağlar, ihtisasını Van 100. Yıl Üniversitesi’nde yaptı, Almanya ve Avustralya’da yurt dışı görevlerde bulundu.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 8.5 yıldır akademisyen olarak görev yapan Çağlar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de 7.5 yıl hizmet verdi. Bir dönem Çorum Tabip Odası Başkanlığı da yapan Çağlar, evli, iki çocuk babası.

(Aliye ÖNCEL)

