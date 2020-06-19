DOBRA’nın ilk konuğu Vali Mustafa Çiftçi oluyor
Gazeteniz ÇORUM HABER’in internet sitesinde “görüntülü haber” vermeye başladığı Mayıs ayı başından bu yana, adım adım ilerleme kaydediliyor. Bunun sonucu olarak, ÇORUM HABER’in, internet sitesinde ve diğer sosyal medya mecralarında izlenirliği de, yeni onbinlerin katılımı ile katlanmış bulunuyor.
Güncel 19.06.2020, 22:14 20.06.2020, 00:07
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ÇORUM HABER’in son yeniliği, “söyleşi programı” DOBRA’yı, okurlarımıza duyurmuştuk. Bu programa, ilimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eden Vali Mustafa Çiftçi ile başlangıç yapmayı planladık. Sayın Vali de, lütfedip teklifimizi kabul ettiler.
Vali Mustafa Çiftçi ile söyleşimizi 23 Haziran Salı günü yapacağız, Çarşamba günü de yayınlayacağız. Bu başlangıcın ardından, söyleşilerimiz yeni konuklarla devam edecek.
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