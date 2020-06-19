DOBRA’nın ilk konuğu Vali Mustafa Çiftçi oluyor

ÇORUM HABER’in son yeniliği, “söyleşi programı” DOBRA’yı, okurlarımıza duyurmuştuk. Bu programa, ilimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eden Vali Mustafa Çiftçi ile başlangıç yapmayı planladık. Sayın Vali de, lütfedip teklifimizi kabul ettiler.

Vali Mustafa Çiftçi ile söyleşimizi 23 Haziran Salı günü yapacağız, Çarşamba günü de yayınlayacağız. Bu başlangıcın ardından, söyleşilerimiz yeni konuklarla devam edecek.