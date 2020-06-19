Herkesin görüş ve düşüncelerini özgürce ifade edebileceği söyleşi programı.

Halkın merak ettiği her konunun, dobra dobra sorulacağı, yanıtlarının yine aynı açıklık ve şeffaflıkla alınacağı; insanları köşeye sıkıştırmayı değil, kamuoyunu aydınlatmayı, gerçeklerin ışığında bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlayan bir konsept.

ÇORUM HABER’in mütevazı stüdyosundan yüzbinlerce Çorumlu’ya ve Çorum dostuna ulaşacak gerçek, doğru ve objektif “Çorum’un sesi”…İyiliğin, güzelliğin, umudun sesi…

Arkadaşlarımız Yusuf ÇINAR ve Nurdan AKBAŞ’ın hazırlayıp sunacakları “DOBRA” yakında www.corumhaber.net sitemizde ve sosyal medya mecralarında.