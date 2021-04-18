Dizelden elektriğe geçti, aylık işçi giderini çıkardı

Çorumlu firma Özgür İş Makineleri tarafından Merzifon Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Deniz Metal’e ait dizel motorla çalışan paletli ekskavatöre takılan 380 KW’lık dinamo sayesinde işyeri sahibi aylık işçi giderini karşılayacak.

Özgür İş Makineleri Tamir ve Bakım Servisi Sahipleri Özgür ve Cafer Sevinçoğlu tarafından yapımı Çorum Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen paletli ekskavatörün dizelle çalışan motoru 380 KW’lık dinamo ile değiştirilerek yakıtta büyük tasarruf sağlanırken, ayrıca makine sabitlenerek, alt takımları yenilendi.

Deniz Metal Sahibi Ramazan Deniz, ekskavatörün aylık yakıt giderinin 60 bin TL olduğunu belirterek, bu değişimle birlikte gideri 5 bin TL’ye kadar düşürdüklerini söyledi. Sağlanan bu yakıt tasarrufunun Geri Dönüşüm Fabrikası’nın işçi maliyetini karşılayacağını ifade eden Deniz, başarılı çalışmalarından dolayı Özgür İş Makineleri Sahipleri Özgür ve Cafer Sevinçoğlu’na teşekkür etti.

Ekskavatörün montajında Özgür İş Makineleri Sahipleri Özgür ve Cafer Sevinçoğlu’na eşlik eden Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun da, bu çalışmanın Çorum sanayisinin neleri başarabileceğini gösterdiğini kaydetti. Deniz Metal Sahibi Ramazan Deniz’e Çorum sanayisini tercih ettikleri için teşekkür eden Başkan Uzun, işlerinde hayırlı işler ve bol kazançlar temenni etti.

(Haber Merkezi)



