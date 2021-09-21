Diyetisyen İrem Eker’in danışmanlık merkezi açıldı
Diyetisyen İrem Eker’in Gazi Caddesi’ndeki Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi’nin açılışına, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.
Güncel 21.09.2021, 20:10
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Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diyetisyenlik Bölümü’nden geçtiğimiz yıl mezun olan İrem Eker, normal diyet hizmetlerinin yanında Andulasyon Teknolojisi hizmeti verdiklerini belirterek, bu teknolojinin incelme ve fizik tedavide kullanıldığını söyledi. Eker, andulasyon teknolojisinin vücutta bulunan bütün sıvıların salımını sağladığını ve bu sayede 15 dakikada 2.5 saatlik spora eş değer kalori yakımının gerçekleştirildiğini ifade etti.
(Aliye ÖNCEL)
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