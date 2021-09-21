Diyetisyen İrem Eker’in danışmanlık merkezi açıldı

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diyetisyenlik Bölümü’nden geçtiğimiz yıl mezun olan İrem Eker, normal diyet hizmetlerinin yanında Andulasyon Teknolojisi hizmeti verdiklerini belirterek, bu teknolojinin incelme ve fizik tedavide kullanıldığını söyledi. Eker, andulasyon teknolojisinin vücutta bulunan bütün sıvıların salımını sağladığını ve bu sayede 15 dakikada 2.5 saatlik spora eş değer kalori yakımının gerçekleştirildiğini ifade etti.

(Aliye ÖNCEL)

